В Похвистнево мужчина украл из автомобиля паспорт и бензопилу

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился местный житель с заявлением о том, что из его автомобиля, который был припаркован около одного из магазинов, пропали паспорт и бензопила. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 5400 рублей.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где произвели осмотр автомобиля, а также установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.В ходе работы стражам правопорядка удалось выяснить, что злоумышленник проник в автомобиль через открытую дверь. Со слов свидетелей полицейские установили, что к содеянному может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления 53-летний местный житель.Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого преступника и, задержав его, доставили в отдел полиции, где в ходе опроса он признался в содеянном.Как пояснил подозреваемый, он увидел, что потерпевший не запер дверь машины и решил похитить оставленные там документы с целью получения выкупа. Бензопилу он взял для дальнейшей продажи, однако реализовать задуманное не успел.Бензопила и документы были изъяты и возвращены законному владельцу.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com