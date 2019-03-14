В Пестравском районе оперативники задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отделения МВД России по Пестравскому району получили оперативную информацию, что 44-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.В ходе отработки полученных сведений оперативники задержали подозреваемого по месту работы. Во время беседы с полицейскими предполагаемый злоумышленник потерял сознание, у него начались судороги. Полицейские незамедлительно начали оказывать первую помощь и вызвали медиков. Прибывшая бригада установила, что подозреваемый симулировал приступ.В дальнейшем в ходе осмотра места жительства предполагаемого злоумышленника, расположенного на улице Крайнюковская Пестравки, в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли различные вещества растительного происхождения, в том числе в виде жидкости.Специалисты установили, что представленные вещества являются наркотическими средствами марихуана массой 4375,6 г., гашишное масло общей массой в высушенном состоянии 23,88 г. и тетрагидроконнабинол массой 0,0392 г.По словам задержанного, наркотики он хранил без цели сбыта. В настоящее время оперативники проверяют данную версию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.