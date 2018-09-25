В Пестравском районе гость переломал ребра хозяину

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В дежурную часть отделения МВД России по Пестравскому району поступило сообщение от жителей дома по улице Степана Разина сельского поселения Мосты о том, что в соседней квартире произошла потасовка между двумя мужчинами, закончившаяся для одного из них травмами.Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили свидетелей случившегося. Выяснилось, что 36-летний потерпевший – хозяин квартиры, и его 27-летний знакомый распивали алкогольные напитки. Во время застолья между знакомыми возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. По данным полиции, конфликт перерос в драку, в результате которой 27-летний мужчина причинил хозяину квартиры переломы ребер. Полицейские задержали злоумышленника. Установлено, что задержанный житель села Падовка не работает, ранее судим не был.По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.