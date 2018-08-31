В Отрадном задержали серийного квартирного вора
31 августа 2018 11:17
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Как следует из собранных правоохранителями материалов, местный житель - мужчина 1982 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, 3 месяца назад освободился из мест лишения свободы. Он не стал заниматься вопросом официального трудоустройства, а решил вернуться на прежний путь. На данный момент в отношении него возбуждены 6 уголовных дел о кражпах.
Как установили полицейские, днем или в ночное время злоумышленник проникал в квартиры через незапертые двери и похищал оттуда сумки с кошельками, в которых находились денежные средства, мобильные телефоны, технику. Обычно он не проходил дальше прихожей, но в один из дней добрался до кухни и похитил микроволновую печь. Примечательно, что во время совершения краж хозяева находились в квартире и просто не слышали шагов злоумышленника. После обнаружения пропажи все потерпевшие обратились в органы внутренних дел.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого после совершения очередного хищения в августе текущего года. Добычей мужчины стала женская сумка с деньгами и банковскими картами. Подозреваемый приехал на автозаправочную станцию в круглосуточный магазин, для маскировки надев на лицо медицинскую маску. Набрав продуктов, он стал расплачиваться украденной кредиткой, на которой не оказалось денежных средств. Однако владелице карты стали приходить сообщения от банка о попытке снятия денег. Женщина сразу же позвонила в полицию и сообщила адрес терминала, указанный в сообщении о неудавшейся банковской операции. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, подозреваемого задержали в торговой точке и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
При осмотре его места жительства полицейские обнаружили похищенную микроволновку, местонахождение другого имущества устанавливается, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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