В Отрадном местный житель с ножом и газовым баллончиком напал на спящего хозяина

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По версии следствия, обвиняемый - ранее неоднократно судимый житель Самарской области 1990 года рождения, ночью 18 декабря 2018 года, выставив стекло, незаконно проник в жилой дом в городе Отрадный.Войдя в комнату, для того чтобы предотвратить сопротивление, злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо спящему хозяину. После чего нападавший, приставил к горлу мужчины раскладной нож, и стал требовать от него 2 000 000 рублей. Хозяин дома смог оказать нападавшему сопротивление и завязалась борьба. Потерпевший оказался сильнее и задержал злоумышленника, после чего вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате нападения потерпевшему причинён легкий вред здоровью.Сотрудниками следствия установили, что мужчина может быть причастен к совершению еще двух преступлений. Так в августе 2018 года подозреваемый сбыл в ломбард имущество, заведомо добытое преступным путем, а именно золотую цепь, принадлежащую жительнице города Отрадный.Также в декабре 2018 года мужчина, находясь в гостях у знакомой, совершил у нее кражу денежных средств. Ущерб составил 3 000 рублей.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Отрадный уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.