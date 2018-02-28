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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Октябрьске мужчина с ножом потребовал отдать ему деньги из кассы магазина и украшения продавца

28 февраля 2018 13:10
151
В Октябрьске мужчина с ножом потребовал отдать ему деньги из кассы магазина и украшения продавца
.На преступление подозреваемый отважился из-за желания выпить.

Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Октябрьск. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили, что в торговую точку, где потерпевшая работала продавцом, зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги, и ее серебряные серьги. Получив желаемое, злоумышленник скрылся. Продавец испугалась, что ей могут причинить телесные повреждения, в связи с чем не пыталась остановить незнакомца, когда тот покинул магазин.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления по имеющимся приметам на одной из улиц города задержали сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Сызранского района 1974 года рождения. Мужчина временно проживал в Октябрьске. Оперативники выяснили, что на совершение противоправного деяния подозреваемый отважился из-за желания выпить: денег на покупку спиртного у него было, и он решил таким образом их заработать.

По словам задержанного, похищенное имущество – серьги, а также денежные средства он выкинул, когда увидел патрульный экипаж. В настоящее время эта версия тщательно проверяется сотрудниками уголовного розыска, ведется розыск похищенного имущества. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъято и приобщено к материалам дела.

О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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