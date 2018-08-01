В Октябрьске Самарской области из железнодорожной машины украли радиатор

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В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о краже неизвестными лицами блока радиатора, являющегося составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составляет более 11 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили два жителя Октябрьска в возрасте 22 и 25 лет, которые, вступив в преступный сговор, похитили радиатор и вывезли его для последующей сдачи в пункт приема лома металлов. При попытке сдать похищенное они были задержаны сотрудниками линейного отделения полиции на ст. Октябрьск.Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.