В Новокуйбышевске женщина похитила у спящей приятельницы золотой браслет и сдала его в ломбард

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В Новокуйбышевске окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимой 28-летней местной жительницы.В ходе следствия установлено, что в июне 2018 года обвиняемая совершила кражу золотого браслета у своей знакомой. Потерпевшей нанесен ущерб на сумму 9000 рублей.Пострадавшая 1974 года рождения в день происшествия была в гостях у своего родственника, и там вместе с приятелями распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина почувствовала недомогание и ушла спать. Проснувшись, она обнаружила пропажу браслета и обратилась в полицию.Выяснилось, что похищенный браслет женщина сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.