В Новокуйбышевске сотрудник автомойки на чужом автомобиле совершил ДТП

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В ОМВД России по г. Новокуйбышевску в ночное время поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии напротив дома 2 на улице Карбышева. Мужчина рассказал дежурному, что нетрезвый водитель, управляя автомобилем марки «Мерседес-Бенц» допустил наезд на припаркованные возле дома автомобили и пытается скрыться.\Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, патрулирующие территорию неподалеку, которые задержали предполагаемого виновника ДТП и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У подозреваемого отсутствовали документы на владение транспортным средством и водительские права. Кроме того, задержанный неадекватно реагировал на окружающую обстановку, у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку".Инспектор по розыску ОГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску Максим Мирцев установил и опросил владельцев поврежденных автомобилей. Собственник автомобиля «Мерседес-Бенц» 1981 года рождения пояснил капитану полиции, что постоянно пользовался услугой одной и той же автомойки, расположенной на улице Железнодорожной, оставляя свой автомобиль на ночь. Вечером перед происшествием он в очередной раз оставил там свое транспортное средство, чтобы утром забрать его чистым.Житель Новокуйбышевска написал заявление в отделе полиции с просьбой привлечь работника мойки к установленной законом ответственности. Задержанный признал свою вину в содеянном, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. С его слов, ночью он захотел покататься на автомобиле престижной марки, но не справился с управлением и допустил ДТП.Возбуждено уголовное дело.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.