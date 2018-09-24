В Новокуйбышевске серийный грабитель нападал на женщин

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В полицию Новокуйбышевска в течение одного дня поступили заявления от жительниц города 1961 г.р. и 1959 г.р. о грабежах. В ходе опроса женщины пояснили, что все случаи нападения были совершены в утреннее время суток на улицах города. К каждой из них подбежал молодой человек и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Общая сумма ущерба, причиненная пострадавшим, составила 13000 рублей.Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий в ходе которых были проверены места сбыта краденных украшений, распространены ориентировки с приметами злоумышленника на железнодорожных и автомобильных станциях.В ходе работы сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали безработного жителя Чапаевска 2000 г.р., ранее осужденного за грабеж. Возбуждено новое уголовное дело.Согласно результатам проверки, полицейские установили возможную причастность задержанного к еще двенадцати фактам открытого хищения чужого имущества в Новокуйбышевске, произошедшим в летний период. Сумма ущерба устанавливается. Правоохранители выяснили, что украденные золотые изделия подозреваемый перепродавал в населенных пунктах Самарской области. Со слов злоумышленника, денежные средства он успел потратить на собственные нужды. Ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Самарской области, сообщает облМВД.Фото pixabay.com