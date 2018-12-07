В Новокуйбышевске мужчина ударил приятеля ножом в живот и вызвал "скорую"

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В полицию в Новокуйбышевске поступило сообщение из медицинского учреждения города о госпитализации мужчины 1972 года рождения с проникающим ранением брюшной полости.Полицейские установили, что пострадавший житель Чапаевска проживал вместе с 44-летним приятелем. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Спустя какое-то время между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес оппоненту удар в живот, после чего сам вызвал скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, прооперирован, сейчас находится в тяжелом состоянии.Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью на месте совершения преступления. По данным полиции, мужчина ранее судим за убийство и кражу.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.