В Новокуйбышевске мужчина ударил приятеля ножом в живот и вызвал "скорую"
7 декабря 2018 10:17
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В полицию в Новокуйбышевске поступило сообщение из медицинского учреждения города о госпитализации мужчины 1972 года рождения с проникающим ранением брюшной полости.
Полицейские установили, что пострадавший житель Чапаевска проживал вместе с 44-летним приятелем. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Спустя какое-то время между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес оппоненту удар в живот, после чего сам вызвал скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, прооперирован, сейчас находится в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью на месте совершения преступления. По данным полиции, мужчина ранее судим за убийство и кражу.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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