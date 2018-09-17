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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Новокуйбышевске из квартиры пенсионерки внук украл телевизор

17 сентября 2018 09:22
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В Новокуйбышевске из квартиры пенсионерки внук украл телевизор
Молодой человек признался, что телевизор с кронштейном сдал в ломбард.

В полицию Новокуйбышевска за помощью обратилась местная жительница 1952 года рождения. В ходе опроса женщина пояснила: из ее квартиры пропали телевизор и кронштейн общей стоимостью более 13 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастен 23-летний внук пострадавшей. Молодой человек весной этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хранение наркотических средств, нигде не работает, имеет ключи от квартиры, из которой было похищено имущество.

Сотрудники полиции установили места возможного появления подозреваемого. В ходе проведенных оперативных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленник признался в совершении кражи и сообщил, что телевизор с кронштейном сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Сотрудники полиции приняли меры к розыску и возврату имущества законной владелице.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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