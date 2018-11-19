В Новокуйбышевске безработная девушка украла телефон из салона красоты

141

В Отдел МВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница 1991 года рождения. Женщина сообщила, что из салона красоты, где она работает, похищен мобильный телефон. Потерпевшая оценила ущерб в 23 000 рублей.В ходе опроса заявительница пояснила, что в салон заходила молодая женщина, которая задавала вопросы об оказании парикмахерских услуг. Пока потерпевшая рассказывала ей о предлагаемых услугах, посетительница взяла телефон, лежащий на тумбочке, и скрылась. Догнать злоумышленницу заявительница не смогла и обратилась за помощью в полицию.По собранным уликам стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась 25-летняя безработная местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления.В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Во время опроса она признала свою вину и рассказала, что похищенное продала незнакомому человеку, а денежные средства потратила на собственные нужды.Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.