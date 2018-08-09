В Нефтегорском районе похитили нефти на более чем полтора миллиона рублей.

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По версии следствия, в период с в августе 2016 г. обвиняемые совершали неоднократные хищения нефти из нефтепровода, расположенного в Нефтегорском районе Самарской области. Общая масса похищенного составила 143,868 тонн на сумму 1 725 265,06 рублей, то есть в особо крупном размере. В ночь с 23 на 24 августа 2016 года в ходе проведенных оперативных мероприятий участники группы были задержаны на месте преступления.Из собранных следователями материалов следует, что организаторами деятельности являлись три жителя Самарской области - мужчина 1980 и двое - 1984 года рождения. Кроме того, один из злоумышленников 1973 года рождения работал в организации охранником. За денежное вознаграждение обвиняемый сообщал информацию о месте нахождения патрулирующих мобильных групп охраны с целью недопущения выявления хищения нефти.Между участниками организованной группы были распределены функции водителя, «наливщика» и лиц, осуществляющих визуальное наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности других соучастников незаконной деятельности.В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com