Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 22 марта, 15:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 63.74
-0.54
EUR 72.79
-0.15
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма

22 марта 2019 13:19
82
В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
Сумку пострадавшая оставила на вешалке при входе в храм.

В дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» обратилась местная жительница. Она сообщила, что во время службы в храме у нее похитили сумку с личными вещами, в том числе мобильный телефоном и денежные средства. Общий ущерб составил 2700 рублей.

Потерпевшая пояснила, что верхнюю одежду и сумку перед началом службы она, как и десятки других прихожан, оставила на вешалке при входе в храм. По завершению службы женщина обнаружила пропажу своих вещей.

В ходе общении с возможными свидетелями произошедшего сотрудники полиции выяснили, что большинство прихожан храма знают друг друга в лицо. Однако во время этой службы одна из прихожанок обратила внимание на женщину, которую здесь прежде не видели. Незнакомка всю службу стояла чуть поодаль от молящихся, при этом сама не молилась. Затем, во время разговора, который завязался между ней и одной из прихожанок, выяснилось, что незнакомка приехала из соседнего района, из Алексеевки, где у нее сгорел дом, и теперь она обращается к неравнодушным людям за помощью. Мимо ее горя верующие не смогли пройти, быстро организовали сбор продуктов питания и вещей. Далее полицейские установили, что женщина укладывала собранные вещи как раз неподалеку от того места, где прихожане организовали раздевалку.

Полицейские связались со своими коллегами из ОП№58 МО МВД России «Нефтегорский» для уточнения информации о погорельцах в Алексеевке и конкретно о предполагаемой злоумышленнице и узнали, что в селе подобных происшествий не было, а описанная погорелица весьма схожа с безработной женщиной, которая была неоднократно замечена в том, что под предлогом пожара просила жителей разных деревень о помощи.

Полицейские допустили, что предполагаемая злоумышленница отправилась домой в Алексеевку, поэтому также выехали в данном направлении. В пути следования через несколько десятков километров на одной из остановок общественного транспорта правоохранители заметили женщину, подходившую под описание подозреваемой.

Встреча с сотрудниками полиции не смутила женщину. Гражданка рассказала, что действительно этим утром была в храме в Нефтегорске, однако никакой кражи она не совершала и даже предположила, что украсть вещи мог мужчина, который стоял неподалеку от нее. Однако простые уточняющие вопросы полицейских привели женщину в замешательство. Подозреваемая стала путаться в показаниях и в итоге призналась, что это она взяла сумку. Гражданка рассказала, что забрала себе только телефон и найденную в кошельке тысячу рублей, а все остальное выкинула. Вернувшись в Нефтегорск, подозреваемая показала полицейским место, где выбросила вещи, которые впоследствии сотрудники полиции изъяли.

В настоящее время в отношении гражданки 1981 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 марта 2019  21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.
Задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.  Закон
799
20 марта 2019  21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты
Обманувший "Аэрофлот" пассажир стал фигурантом уголовного дела
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
268
19 марта 2019  19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
277
19 марта 2019  14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.
Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.  Закон
278
15 марта 2019  21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.  Закон
497
15 марта 2019  20:21
После падения на асфальт животное выжило.
Житель Урала, выкинувший с балкона кота, получил год колонии
 После падения на асфальт животное выжило.  Закон
666
15 марта 2019  20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.
Депутата Госдумы Белоусова, подкупавшего избирателей макаронами, задержали по обвинению во взятке на 3,5 млрд рублей
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.  Закон
679
Весь список
Происшествия
22 марта 2019  12:07
Смертельное ДТП: маршрутка «Ульяновск-Самара» вылетела на «встречку» и попала под КамАЗ
Смертельное ДТП: маршрутка «Ульяновск-Самара» вылетела на «встречку» и попала под КамАЗ
Погиб водитель маршрутки и два пассажира. Происшествия
129
21 марта 2019  14:00
Самарец оплатил уголовный штраф после того, как приставы предупредили о возможности замены наказания на реальный срок
Самарец оплатил уголовный штраф после того, как приставы предупредили о возможности замены наказания на реальный срок
Он задолжал 30 тысяч рублей. Происшествия
291
21 марта 2019  12:32
Самарские таможенники обнаружили у пассажира в Курумоче запрещенные чучела крокодилов
Самарские таможенники обнаружили у пассажира в Курумоче запрещенные чучела крокодилов
Рыночная стоимость чучел крокодилов по состоянию на момент ввоза составлял более 14500 рублей. Происшествия
215
Весь список
Криминал
22 марта 2019  14:00
В Сызрани разбойник с ножом напал на посетителей кафе Полицейские задержали его и сообщника по горячим следам.
В Сызрани разбойник с ножом напал на посетителей кафе
Полицейские задержали его и сообщника по горячим следам.  Криминал
79
22 марта 2019  13:19
В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
Сумку пострадавшая оставила на вешалке при входе в храм. Криминал
81
22 марта 2019  12:24
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. Криминал
98
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
117
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
232
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
521
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
509
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
960
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
677
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
607
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
761
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1722
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1932
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1094
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
909
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 апреля на Международный день птиц
В Самаре в ДК «Заря» пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Карга туй»
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные