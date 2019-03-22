В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
22 марта 2019 13:19
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В дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» обратилась местная жительница. Она сообщила, что во время службы в храме у нее похитили сумку с личными вещами, в том числе мобильный телефоном и денежные средства. Общий ущерб составил 2700 рублей.
Потерпевшая пояснила, что верхнюю одежду и сумку перед началом службы она, как и десятки других прихожан, оставила на вешалке при входе в храм. По завершению службы женщина обнаружила пропажу своих вещей.
В ходе общении с возможными свидетелями произошедшего сотрудники полиции выяснили, что большинство прихожан храма знают друг друга в лицо. Однако во время этой службы одна из прихожанок обратила внимание на женщину, которую здесь прежде не видели. Незнакомка всю службу стояла чуть поодаль от молящихся, при этом сама не молилась. Затем, во время разговора, который завязался между ней и одной из прихожанок, выяснилось, что незнакомка приехала из соседнего района, из Алексеевки, где у нее сгорел дом, и теперь она обращается к неравнодушным людям за помощью. Мимо ее горя верующие не смогли пройти, быстро организовали сбор продуктов питания и вещей. Далее полицейские установили, что женщина укладывала собранные вещи как раз неподалеку от того места, где прихожане организовали раздевалку.
Полицейские связались со своими коллегами из ОП№58 МО МВД России «Нефтегорский» для уточнения информации о погорельцах в Алексеевке и конкретно о предполагаемой злоумышленнице и узнали, что в селе подобных происшествий не было, а описанная погорелица весьма схожа с безработной женщиной, которая была неоднократно замечена в том, что под предлогом пожара просила жителей разных деревень о помощи.
Полицейские допустили, что предполагаемая злоумышленница отправилась домой в Алексеевку, поэтому также выехали в данном направлении. В пути следования через несколько десятков километров на одной из остановок общественного транспорта правоохранители заметили женщину, подходившую под описание подозреваемой.
Встреча с сотрудниками полиции не смутила женщину. Гражданка рассказала, что действительно этим утром была в храме в Нефтегорске, однако никакой кражи она не совершала и даже предположила, что украсть вещи мог мужчина, который стоял неподалеку от нее. Однако простые уточняющие вопросы полицейских привели женщину в замешательство. Подозреваемая стала путаться в показаниях и в итоге призналась, что это она взяла сумку. Гражданка рассказала, что забрала себе только телефон и найденную в кошельке тысячу рублей, а все остальное выкинула. Вернувшись в Нефтегорск, подозреваемая показала полицейским место, где выбросила вещи, которые впоследствии сотрудники полиции изъяли.
В настоящее время в отношении гражданки 1981 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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