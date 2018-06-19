В Крутых Ключах в Самаре около детской площадки нашли тело женщины
19 июня 2018 12:42
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В ночь на вторник, 19 июня, в микрорайоне Крутые Ключи, который находится в Красноглинском районе Самары, произошло ЧП. Там, по предварительным данным, убили местную жительницу. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По словам жителей микрорайона, труп женщины обнаружили на улице Мира, 31 около детской площадки. При этом погибшая, как они утверждают, была полностью раздета.
Сегодня утром на месте происшествия работали сотрудники полиции. Они провели опрос местных жителей. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются, пишет "КП в Самаре".
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