В Красноярском районе подростки украли автомобиль ГАЗель у отца знакомого
7 декабря 2018 09:30
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От гражданина 1975 года рождения, проживающего в Красноярском районе в селе Нижняя Солонцовка, поступило заявление о краже принадлежавшего ему автомобиля «Газель». Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 240 000 рублей.
В течение суток в ходе оперативных мероприятий полицейские установили лиц, которые могли быть причастны к совершению противоправного деяния. Ими оказались двое ранее не судимых подростков: житель села Потаповка 2003 года рождения и житель села Большая Раковка 2004 года рождения.
Как рассказали в ходе опроса подозреваемые, они были знакомы с сыном потерпевшего, и неоднократно им на глаза попадалась «Газель». В один из дней они взломали дверь машины подручными средствами и скрылись на ней. Злоумышленники планировали сдать добычу на склад автомобильных частей.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело о краже, автомашина возвращена законному владельцу, сообщает облМВД.
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