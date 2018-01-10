В Красноярском районе на ферме женщина ударила мужчину ножом

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В ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от медиков о госпитализации мужчины с ножевым ранением брюшной полости.Сотрудники полиции установили, что 37-летний потерпевший получил травмы, находясь на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Красноярском районе. Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка осмотрели место происшествия и опросили работников фермы. Полицейские выяснили, что пострадавший приехал в гости к своему знакомому, работающему на данном сельхозпредприятии. Как следует из собранных материалов, во время совместного распития алкоголя между пострадавшим и сожительницей его приятеля возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом. Предполагаемое орудие преступления, а также иные улики полицейские изъяли в ходе работы на месте происшествия.Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая 1976 года рождения ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, сообщает облМВД.