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В Красноярском районе мужчину обвинили в совершении четырех краж и грабежа

4 апреля 2019 12:22
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В Красноярском районе мужчину обвинили в совершении четырех краж и грабежа.
Полицейские направили в суд уголовное дело о совершении серии имущественных преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в суд направлено уголовное дело в отношении жителя селе Шилан Красноярского района. Мужчина 1984 года рождения обвиняется в совершении четырех краж и грабежа.

Из материалов уголовного дела следует, что 8 ноября 2018 года обвиняемый незаконно проник во двор частного дома в селе Шилан. Злоумышленник похитил продукты питания, музыкальный центр, бензопилу и две ручных пилы. Ущерб составил более 9 000 рублей.

2 января, обвиняемый совместно со знакомым, с помощью монтировки отогнул решетку на окне и, разбив стекло, проник в магазин. Из торговой точки мужчины похитили сигареты, мясную продукцию и спиртное. Ущерб составил около 18 000 рублей.

20 марта текущего года обвиняемый проник во двор дома, расположенного на улице Мира села Шилан, где похитил велосипед стоимостью 6 000 рублей.

В тот же день злоумышленник проник в надворную постройку на улице Мира, где похитил бензопилу. Ущерб составил 4 000 рублей. Вскоре злоумышленник вернулся и попытался похитить велосипед, но был замечен хозяином. Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики, установили, где проживает злоумышленник. Вскоре он был задержан.
Задержанный пояснил, что, зная потерпевших, он беспрепятственно проникал на территорию домовладений и совершал хищения. Деньги ему были нужны на продукты и спиртное. В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает облМВД.


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