В Красноглинском районе Самары у мужчины нашли склад оружия

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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 26 февраля 2019 года у жителя г.Самары «Е», 1966 г.р. на территории принадлежащего ему частного домовладения, расположенного в Красноглинском районе, обнаружены и изъяты:- автомат Калашникова калибра 7,62х39 мм;- нарезной охотничий карабин «ТИГР» калибра 7,62х54 мм (без документов) с приспособлениями для бесшумной стрельбы заводского исполнения;- пистолет «Walther PP» 22 калибра;- газовый пистолет системы «Макарова», переделанный под стрельбу боевыми патронами;- обрез охотничьего гладкоствольного ружья;- около 300 патронов различного калибра.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.