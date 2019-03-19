В Красноглинском районе Самары у мужчины нашли склад оружия
19 марта 2019 09:54
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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 26 февраля 2019 года у жителя г.Самары «Е», 1966 г.р. на территории принадлежащего ему частного домовладения, расположенного в Красноглинском районе, обнаружены и изъяты:
- автомат Калашникова калибра 7,62х39 мм;
- нарезной охотничий карабин «ТИГР» калибра 7,62х54 мм (без документов) с приспособлениями для бесшумной стрельбы заводского исполнения;
- пистолет «Walther PP» 22 калибра;
- газовый пистолет системы «Макарова», переделанный под стрельбу боевыми патронами;
- обрез охотничьего гладкоствольного ружья;
- около 300 патронов различного калибра.
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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