В Кинельском районе грабитель приехал к пострадавшему на такси и отобрал ценные вещи

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» за помощью обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его ограбил неизвестный. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 40 800 рублей.Прибывшие на место происшествия - в частный дом в Кинеле, сотрудники полиции осмотрели его, подробно опросили потерпевшего и его соседей. Правоохранители выяснили, что злоумышленник прибыл к пострадавшему на такси по просьбе их общей знакомой для разговора об условиях аренды жилья. Однако разговор между мужчинами не получился, и подозреваемый в качестве «компенсации» забрал из дома потерпевшего документы, ценные вещи и драгоценности, после чего скрылся.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили водителя такси, доставившего злоумышленника на место происшествия. Также в ходе изучения детализации телефонных звонков в таксомоторную организацию была установлена личность предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний безработный местный житель, ранее судимый за браконьерство. Мужчина признался, что украденное имущество он собирался продать, а документы уничтожить, но не успел.В настоящее время похищенное изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com