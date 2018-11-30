В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку

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28 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение о том, что в доме с. Кротовка обнаружен труп пенсионерки 1957 года рождения с признаками насильственной смерти.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что днем 28 ноября текущего года жительница села Кротовка 1982 года рождения, ранее неоднократно судимая, пришла к своей матери в гости. По предварительным, во время беседы между ними возникла ссора, в ходе которой дочь нанесла матери несколько ножевых ранений в спину, от которых пенсионерка скончалась. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая после содеянного отправилась к своей бывшей свекрови.Она сообщила, что пришла к матери в гости, заглянула в окно и увидела ее лежащей на полу без признаков жизни. Бывшая свекровь женщины сообщила о случившемся в органы внутренних дел. В ходе опроса злоумышленница полностью признала свою вину. С места преступления изъято предполагаемое орудие преступления.По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.