Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мобильный пункт для голосования приехал к ним прямо на работу – в центр кинологической службы.
Сотрудники кинологической службы СО приняли участие в голосовании за «Великие имена России»
Завершилась серия выездов мобильной фотовыставки «В объективе закона».
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
Их реализация направлена на исполнение майского указа президента по сокращению уровня бедности в два раза.
В правительстве определились с регионами, где будут запущены проекты по борьбе с бедностью
Раньше он попросту не помещался в кресле.
Самый толстый мальчик в мире похудел на 100 кг и впервые в жизни сходил в кино
Участники встречи обсудили планы по повышению функциональности и эффективности эксплуатации стадиона «Самара Арена», а также рассмотрели проекты по развитию территории вокруг главного объекта чемпионата.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории вокруг стадиона «Самара Арена»
Любимые цифры и буквы можно будет выиграть на аукционах в Интернете.
СМИ: В России могут разрешить онлайн-продажу "красивых" автомобильных номеров
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в Самарском регионе областной СПИД-центр «Знать о ВИЧ-значит жить!».
1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
сегодня  Пятница, 30 ноября, 16:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 66.63
-0.31
EUR 75.89
0.37
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку

30 ноября 2018 13:18
112
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
Во время беседы между ними возникла ссора.

28 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение о том, что в доме с. Кротовка обнаружен труп пенсионерки 1957 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что днем 28 ноября текущего года жительница села Кротовка 1982 года рождения, ранее неоднократно судимая, пришла к своей матери в гости. По предварительным, во время беседы между ними возникла ссора, в ходе которой дочь нанесла матери несколько ножевых ранений в спину, от которых пенсионерка скончалась. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая после содеянного отправилась к своей бывшей свекрови.
Она сообщила, что пришла к матери в гости, заглянула в окно и увидела ее лежащей на полу без признаков жизни. Бывшая свекровь женщины сообщила о случившемся в органы внутренних дел. В ходе опроса злоумышленница полностью признала свою вину. С места преступления изъято предполагаемое орудие преступления.

По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 ноября 2018  22:13
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...
В кафе «Тимур» на 1045-м километре трассы М5 открыли свою маленькую теневую игорную зону
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...  Закон
355
29 ноября 2018  21:35
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области либо их коллеги из ФСБ около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге.
Силовики задержали известного уральского «телеграмера» Александра Устинова
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской... Закон
414
29 ноября 2018  20:52
Задержали Петрова 26 ноября.
Начальник контрольного отдела областной налоговой службы Александр Петров арестован на 2 месяца
Задержали Петрова 26 ноября.  Закон
284
29 ноября 2018  19:07
Всё началось с бытовой ссоры.
В Самарской области местные жители, обвиняемые в похищении и убийстве двух мужчин, пойдут под суд
Всё началось с бытовой ссоры.  Закон
297
29 ноября 2018  18:20
Он задолжал своему ребенку свыше 320 тысяч рублей.
В Кинельском районе мужчина, не плативший алименты сыну, проведет 80 часов за благоустройством района
Он задолжал своему ребенку свыше 320 тысяч рублей.  Закон
233
28 ноября 2018  19:58
Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В суд Москвы подано исковое заявление Александра Хинштейна против Владимира Жириновского
Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.  Закон
286
28 ноября 2018  15:20
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.
Житель Самары лишился на 11 лет свободы за попытку сбыть наркотики
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.   Закон
304
Весь список
Происшествия
30 ноября 2018  13:54
В Самаре пьяный водитель на
В Самаре пьяный водитель на "Ниве" врезался в крыльцо аптеки
По предварительной информации водитель "был пьян. Происшествия
138
30 ноября 2018  13:50
В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
По данным правоохранителей, рейс задержали из-за решения авиакомпании. Происшествия
145
30 ноября 2018  13:48
В Сергиевском районе столкнулись три автомобиля, трое пострадавших
В Сергиевском районе столкнулись три автомобиля, трое пострадавших
В числе пострадавших ребенок. Происшествия
120
Весь список
Криминал
30 ноября 2018  13:18
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
Во время беседы между ними возникла ссора. Криминал
112
30 ноября 2018  10:54
В Самарской области пятеро человек похитили и убили двух мужчин Теперь они предстанут перед судом.
В Самарской области пятеро человек похитили и убили двух мужчин
Теперь они предстанут перед судом. Криминал
183
29 ноября 2018  10:41
В Тольятти молодой человек обманул покупателя при продаже косметики в Интернете
В Тольятти молодой человек обманул покупателя при продаже косметики в Интернете
Получив почти 13 тысяч рублей на банковскую карту, продавец товар покупателю не отправил. Криминал
220
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
89
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
600
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
544
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
994
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1087
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1023
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
908
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
870
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1293
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1680
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1709
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2881
Весь список

Мероприятия
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные