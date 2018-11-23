В Хрящевке молодой человек убил пенсионерку, не давшую ему денег
23 ноября 2018 13:11
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В Отдел МВД России по Ставропольскому району поступила информация, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Мира сельского поселения Хрящевка, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
По предварительным данным, незадолго до происшествия местная жительница 1937 года рождения распивала спиртные напитки со своим 25-летним знакомым. Во время застолья молодой человек попросил у пенсионерки денежные средства. Женщина ему отказала. В результате между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого предполагаемый злоумышленник сначала ударил пенсионерку молотком по голове, после чего взял нож и нанес несколько ударов в область шеи. Женщина скончалась на месте происшествия.
Уже через несколько часов в результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого преступника и задержали его. Стражи правопорядка установили, что местный житель в настоящее время нигде не работает и ранее был судим за несколько тяжких преступлений.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает облМВД.
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