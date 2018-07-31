В Елховском районе к пенсионеру в дом зашел пьяный и попытался задушить

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В Отделение МВД России по Елховскому району поступило сообщение от местного жителя 1936 года рождения о том, что к нему в дом проник неизвестный мужчина и высказывал угрозы убийством в его адрес.Как пояснил потерпевший, вечером он находился на территории своего придомового участка. Выходя из подсобного помещения, пенсионер заметил неизвестного мужчину, который зашел к нему домой без его разрешения. После того, как хозяин жилища попытался выпроводить незваного гостя, злоумышленник стал его душить, схватив шею двумя руками, при этом высказывал слова угрозы убийством, которые были восприняты как реально опасные для здоровья и жизни.Сотрудники полиции опросили жителей близлежащих к месту происшествия домов. В результате был установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался безработный мужчина 1979 года рождения. Как рассказал злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не отдавая отчета своим действиям, он действительно зашел в дом пенсионера, чтобы согреться, но когда хозяин стал его выгонять, у него последовала такая неадекватная реакция. В настоящее время он раскаивается в содеянном. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com