В Богатовском районе сын угрожал убить мать, когда та не пустила его на улицу

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В МО МВД России "Богатовский" поступило сообщение от местной жительницы 1971 года рождения о том, что сын высказывает угрозы убийством в ее адрес.Как пояснила женщина, конфликтные ситуации с сыном 1994 года рождения у нее возникают постоянно, обусловленно это тем, что молодой человек злоупотребляет спиртными напитками. При этом он высказывает слова угрозы убийством, которые потерпевшая воспринимает как реально опасные для здоровья и жизни.Сотрудники полиции опросили жителей близлежащих к месту происшествия домов, которые подтвердили слова односельчанки о частых конфликтах и ассоциальном поведении подозреваемого. Как рассказал злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он хотел выйти на улицу, а мать его не пускала, тогда он взял нож и решил ее напугать.В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.