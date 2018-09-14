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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома

14 сентября 2018 09:54
62
В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома
Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением.

В дежурную часть МО МВД России «Богатовский» поступило сообщение, что неизвестный злоумышленник пытается похитить с территории металлоприёмки металлолом.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленника на месте происшествия.

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что подозреваемый в темное время суток пытался вывезти на своем автомобиле лом черного металла. Похищенное массой 580 килограмм было обнаружено в прицепе транспортного средства.

В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что готовился к краже заранее. Он долгое время помогал работникам пункта и, заслужив их доверие, воспользовался удобным моментом. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.
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