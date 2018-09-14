В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома

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В дежурную часть МО МВД России «Богатовский» поступило сообщение, что неизвестный злоумышленник пытается похитить с территории металлоприёмки металлолом.Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленника на месте происшествия.Из материалов, собранных полицейскими, следует, что подозреваемый в темное время суток пытался вывезти на своем автомобиле лом черного металла. Похищенное массой 580 килограмм было обнаружено в прицепе транспортного средства.В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что готовился к краже заранее. Он долгое время помогал работникам пункта и, заслужив их доверие, воспользовался удобным моментом. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.