В Богатовском районе местный житель задержан за клевету

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В Богатовскую полицию обратились трое жителей районного центра с заявлениями о распространенной в отношении них клевете. Со слов граждан, злоумышленник разместил в сети интернет заведомо ложные сведения, порочащие их честь, достоинство и репутацию.По данным сотрудников полиции, в данных материалах главный редактор официально зарегистрированного СМИ – местный житель 1987 года рождения, обвинял потерпевших в нарушении закона, совершении преступлений, в нечестных поступках и недобросовестности. Установлено, что факты, изложенные в публикациях, не соответствуют действительности.По итогам проверки в отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела о клевете. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов.В настоящее время сотрудники полиции дел выясняют мотивы, побудившие гражданина пойти на такой шаг, сообщает облМВД.