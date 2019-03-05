В Безенчукском районе задержали 19-летнего парня за кражу шампуня из магазина
5 марта 2019 10:48
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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение о краже, совершенной в одном из магазинов поселка.
Камера видеонаблюдения записала, что неизвестный мужчина, подойдя к стеллажу с бытовой химией и убедившись в том, что за его действиями не наблюдают сотрудники магазина, взял с полки несколько флаконов шампуня и спрятал их под куртку, после чего, минуя кассы, скрылся.
Стражи правопорядка установили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1999 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.
Подозреваемый был задержан по месту проживания сотрудниками полиции. В ходе опроса он признался в содеянном и пояснил, что украденное имущество он продал прохожим на улице, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время установлена причастность задержанонго к краже товарно-материальных ценностей из другой торговой точки.
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