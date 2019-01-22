В Безенчукском районе браконьер убил трех косуль

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19 января на территории Безенчукского района Самарской области в результате совместных действий сотрудников департамента, инспекторов ГИБДД, инспекции гостехнадзора, директора и егерей ООО «Волжское» задержан гражданин, который незаконно добыл три особи косули сибирской.Установлено место добычи животных, найдены гильзы, проведен обыск по месту жительства подозреваемого. По данному факту проводится проверка. В качестве вещественных доказательств по настоящему делу сотрудниками полиции изъяты снегоход, охотничье огнестрельное оружие, туши косуль. Ущерб, причиненный государству, в размере 360 000 рублей он возместил, сообщается на сайте Департамента охоты и лесного хозяйства.