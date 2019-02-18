В Безенчуке задержан местный житель с марихуаной в кармане

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Сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району в поселке Безенчук был задержан мужчина 1973 года рождения. При проведении исследования предметов одежды у подозреваемого стражами правопорядка в правом кармане куртки в присутствии понятых был обнаружен и изъят один пакет из прозрачного полимера, внутри которого находилось вещество растительного происхождения коричневого цвета. Изъятую находку направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке об исследовании найденное вещество оказалось наркотическим средством «Марихуана» общей массой 16,88 граммов.Полицейские выяснили, что злоумышленник на учете у нарколога не состоит, наркотические средства употребляет эпизодически с 2014 года. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что в феврале текущего года он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка с целью личного употребления.По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее судим за аналогичное преступление, не работает, холост.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.