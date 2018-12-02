В Безенчуке украли четыре канализационных люка

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Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что местные жители 1982 и 1996 года рождения причастны к краже четырех канализационных люков с уличных колодцев водоотведения. Сумма ущерба превысила 5000 рублей.Полицейскими установлено, что один из мужчин проживает в многоквартирном доме, около которого находились люки. Как выяснилось во время опроса, в один из дней подозреваемый, договорившись с приятелем, снял и спрятал люки, а последний приехал на машине и помог их погрузить, после чего украденное имущество было сдано в пункт приема металла. Вырученные деньги они потратили на собственные нужды. Сотрудниками полиции установлено, что люки принадлежат одной из организаций поселка.По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались, не работают. В настоящее время причиненный ущерб возмещен.О краже возбуждено уголовное дело.