В Безенчуке мужчина ударил сожительницу брата ножом

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1975 года рождения о причинении ей телесных повреждений.Из собранных материалов следует, что пострадавшая проживает в одном доме со своим сожителем и его родственниками. Неоднократно у женщины с братом сожителя - неработающим местным жителем 1988 года рождения, ранее неоднократно судимым, происходили бытовые конфликты. В день происшествия произошло очередное выяснение отношений. Со слов подозреваемого, он взял со стола нож и нанес потерпевшей один удар в область живота. Сожитель женщины в это время был на улице. Женщина самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи и полицию.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com