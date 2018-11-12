В Безенчуке мужчина похитил рюкзак из ГАЗели, когда водитель отвлекся

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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя 1990 года рождения, который рассказал о том, что у него похитили принадлежащее ему имущество. Ущерб составил 6500 рублей.Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего, очевидцев. Как следует из собранных полицейскими материалов, заявитель является водителем автомобиля «Газель», занимающимся доставкой товара по торговым точкам района. Подъехав к одному из магазинов, мужчина вышел из машины и начал осуществлять отгрузку товара. После того, как он вернулся, обнаружил сломанную личинку замка двери и отсутствие рюкзака, в котором находились денежные средства и документы.В ходе оперативных мероприятий была установлена личность предполагаемого похитителя имущества, которого задержали по месту проживания. Им оказался житель Красноармейского района 1984 года рождения. В ходе опроса подозреваемый рассказал, что следил за потерпевшим, предполагая, что в транспортном средстве находятся деньги. Дождавшись, когда последний уйдет из машины, он с помощью отвертки открыл дверь автомобиля и похитил рюкзак. По пути домой мужчина проверил содержимое сумки. Денежные средства он потратил на собственные нужды, а документы выбросил.По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за грабеж.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com