В Безенчуке мужчина ограбил мать приятеля

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница 1961 года рождения, заявившая о хищении принадлежащего ей имущества. Сумма причиненного ущерба составила порядка 17000 рублей.Согласно материалам уголовного дела, женщина находились в гостях у сына, где также присутствовал его приятель. В ходе распития спиртных напитков между женщиной и гостем произошел конфликт, в результате которого мужчина выхватил из рук потерпевшей сотовый телефон и поспешил скрыться.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. Им оказался местный житель 1991 года рождения. В ходе опроса он пояснил, что телефон похитил с целью продажи - в тот же день злоумышленник сдал гаджет в ломбард поселка Безенчук, а деньги потратил на собственные нужды.По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее не судим. Похищенное имущество не изъято, так как гаджет был продан неустановленному лицу. В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения украденного сотового телефона.Виновнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.