В Безенчуке гость ножкой от стула убил приятеля, оскорблявшего женщину

15

В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что из соседней квартиры слышен шум и громкие крики.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Из собранных материалов следует, что потерпевший 1967 года рождения вместе с сожительницей находился дома, у них в гостях был знакомый с подругой. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков хозяин дома начал оскорблять сожительницу, гость сделал замечание приятелю, но последний не отреагировал, после чего между ними завязалась драка, в результате которой гость, взяв в руки металлическую ножку от стула, нанес оппоненту удары по голове. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, через неделю он скончался.Стражами правопорядка на месте происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - металлическая ножка от табурета. Злоумышленник, скрылся с места происшествия, но был вскоре задержан сотрудниками полиции по месту жительства. Им оказался ранее не судимый житель поселка Безенчук 1987 года рождения.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное накзание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает облМВД.