Уличный конфликт двух самарцев закончился уголовным делом

162

В полицию поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался местный житель 1983 года рождения.При уточнении обстоятельств случившегося выяснилось, что травмы потерпевший получил в результате конфликта, завязавшегося возле одного из домов на ул. Пугачевской. Полицейские установили, что у самарца произошла словесная перепалка и потасовка с одним из прохожих – молодым человеком. Тот, предположительно, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Подогретые спиртным мужчины в ходе общения выразили разное мнение на один из обсуждаемых вопросов. В итоге завязалась словесная перепалка, переросшая в выяснение отношений «на кулаках». После инцидента один из оппонентов ушел домой, но на следующий день почувствовал себя плохо и обратился за помощью в медицинское учреждение. Как впоследствии установила экспертиза, причиненные в ходе конфликта травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью.Стражи правопорядка выяснили, что предполагаемым злоумышленником является один из жителей областного центра - молодой человек 1997 года рождения. Оперативники собрали данные о возможном местонахождении разыскиваемого и вскоре задержали его.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.pixabay.com