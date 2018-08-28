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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Уголовное дело грозит фирмам депутата Госдумы в Самарской области

28 августа 2018 10:40
177
Уголовное дело грозит фирмам депутата Госдумы в Самарской области
Речь идет об очень крупных суммах.

История многолетнего господства на самарском рынке строительных компаний, аффилированных с членами семьи депутата Госдумы РФ Евгения Серпера, может закончиться благодаря следственным органам. Спустя год после уличения четырех фирм клана Серперов в картельном сговоре на горизонте замаячило возбуждение уголовного дела в отношении их руководства. Сумеют ли правоохранители довести процесс до конца и посадить на скамью подсудимых тех, кого ранее считали неприкасаемыми, – в материале «ФедералПресс».

Представитель известного еще с советских времен сызранского бизнес-клана Серперов – предприниматель Евгений Серпер – начал трудовую деятельность в начале 2000-х. Нынешний президент шахматной федерации ПФО оказался умелым игроком и на коммерческом, и на политическом поле. С 2007 по 2015 год Евгений Серпер занимал кресло депутата самарской губернской думы. Примерно в тот же период он возглавил несколько крупных компаний и не без помощи членов семьи создал сеть связанных друг с другом строительных организаций. Наибольшую известность из них получило ООО «ПСК «Волга», выполнявшее работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта и памятников архитектуры.

Первый же госконтракт с минобрнауки Самарской области в 2008 году принес компании почти 11 млн рублей. Второй контракт в 2009 году с тем же заказчиком – уже 203 млн рублей. В 2011-м заключенных договоров с государственными и муниципальными структурами было 26 на общую сумму 338 млн рублей. Далее число подрядов и их сумм для ПСК «Волга» в основном только росло. Пик деятельности компании пришелся на период губернаторства в регионе Николая Меркушкина. По разным оценкам, ПСК «Волга» зарабатывала на госконтрактах от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей в год.

По мере увеличения количества договоров участились и случаи нарушений при их исполнении. ПСК «Волга» неоднократно обвиняли в том, что качество дорогостоящих работ на объектах – будь то участок дороги или спорткомплекс – далеко от совершенства.

«Летом 2016 года ПСК «Волга» попала в поле зрения экспертов ОНФ как подрядчик по контракту о реставрации особняка Курлиной – здания Музея модерна, – рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» Вадим Нуждин. – Сроки работ над архитектурным памятником к тому моменту истекли, но саму реставрацию стоимостью около 200 млн бюджетных рублей провели из рук вон плохо. В итоге мы заставили ПСК «Волга» выполнить необходимые работы по ремонту в порядке соблюдения гарантийных обязательств – перекрасить дом, устранить протечки и многое другое».

«При этом мы столкнулись с давлением на нас со стороны вице-губернатора Овчинникова и заместителя Холина. Это подогрело наше желание подробнее ознакомиться с работой ПСК «Волга» и других компаний, принадлежащих тем же собственникам», – также рассказал Вадим Нуждин.

Проведя анализы торгов за несколько лет, «фронтовики» выявили, что кроме требований к качеству работ ПСК «Волга» неоднократно нарушала и закон «О защите конкуренции». И не одна, а в компании с ООО «Автодорстрой», ООО «Автодоринжиниринг» и ООО «Строймонтажкомплект», аффилированных с семьей Серперов.

Сама ПСК «Волга» принадлежит ООО «Компаньон», которым владеет пенсионерка Софья Серпер – мать депутата Госдумы Евгения Серпера. Она же является учредителем ИПК «Константа Капитал» и ООО «Центроторг», которые владеют «Автодорстроем» и «Автодоринжинирингом» соответственно. Учредителем «Строймонтажкомплекта» является ООО «БНП», на 70 % принадлежащее Александру Серперу – отцу семейства.

Общественники установили, что эти четыре компании имитируют конкуренцию, раз за разом проводя торги в пользу одной из них. Весной 2017 года материалами ОНФ занялись в управлении по борьбе с картелями ФАС России.

Антимонопольщики доказали, что в период с 2014 по 2016 год фирмы, действуя согласованно по двое или трое, принимали участие в восьми закупках на общую сумму 101 млн рублей – в основном по ремонту дорог в Самарской и Ульяновской областях.

Установить связь «золотых» подрядчиков было несложно: 18 работников одновременно числились в двух и более компаниях из этой четверки, все ответчики пользовались одним IP-адресом, компании несколько раз выступали друг у друга субподрядчиками, между ними проводились банковские операции, а юридический адрес ПСК «Волга» и «Автодоринжиниринга» совпадал с почтовым адресом «Автодорстроя». Все восемь аукционов завершились с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контрактов.

18 июля 2017 года антимонопольная служба признала организации виновными в картельном сговоре. Причем три из четырех фирм признали за собой вину, чтобы избежать наказания, а опоздавший с признанием «Автодорстрой» заплатил 930 тыс. рублей штрафа.

Осенью 2017 года материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении генеральных директоров фирм. В апреле 2018-го дополнительные материалы в областное управление МВД также передала ФСБ. Однако дело не двигалось. В июне прокурор Самарской области Константин Букреев изъял материалы из полиции и передал в Следственный комитет в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.

Однако СКР по Самарской области уголовное дело до сих пор не возбудило. По данным источников «ФедералПресс» в следственном управлении, с момента передачи материалы дела находились у разных следователей фактически без движения. Сначала – в Советском межрайонном следственном отделе Самары, по месту проведения торгов. 16 августа сотрудники отдела должны были вынести решение – возбудить или отказать в возбуждении дела. Однако материалы были перенаправлены в следственный отдел по городу Сызрань – по месту регистрации компаний. В результате срок принятия решения сместился на конец месяца.

На официальный запрос «ФедералПресс» о причинах промедления в следственных органах пока не ответили. Но в УФСБ подтвердили, что в действиях гендиректоров фирм Артема Стрельникова, Алексея Черникова, Оксаны Мещеряковой и Дениса Кравчука содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

«На мой взгляд, дело нужно отдать под личный контроль главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы ведомство наконец показало свое участие в выявлении картелей, а не сводило на нет сделанную другими работу, – считает Вадим Нуждин. – Пятое место региона в коррупционном рейтинге страны должно настраивать все правоохранительные органы на жесткий подход к работе с делами такого рода. Тем более когда есть фактура, принесенная, можно сказать, в зубах. ОНФ на общественных началах вскрывает нарушения, ФАС их подтверждает, а на стадии следствия происходит волокита».

«Налицо либо саботаж, либо крайне замотивированное бездействие, – уверен «фронтовик». – Что любопытно, другое расследование ОНФ о картельном сговоре в этом же году руководитель областного следственного управления Валерий Самодайкин передал в отдел по особо важным делам. А данное дело поручили районному отделу, хотя прокуратура указывала на его резонансность. Считаю, эта история должна отразиться на следователях, которые ведут дело, и лично на Валерии Самодайкине. Но так или иначе, руководители компаний, составляющих картель, однозначно предстанут перед судом».

Последнее предположение частично подтверждается активностью в отношении фирм Серперов советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. В августе он неоднократно публиковал в Twitter гневные сообщения о низком качестве работ на объектах той же ПСК «Волга». В числе прочего Хинштейн пообещал вернуться к коррупционной ситуации в строительной отрасли, «когда все объекты отдаются лишь своим фирмам, включая «Волгу», и всерьез заняться «серпентарием».

По данным источников «ФедералПресс», решение о возбуждении уголовного дела в отношении четырех гендиректоров ожидается в конце августа – начале сентября. Судьба же самого Серпера и его родственников, очевидно, окажется не столь печальной. Евгений и его брат Сергей Серперы на запрос «ФедералПресс» не ответили.

«Серпер – конечно, большая фигура. На протяжении многих лет аффилированным с ним компаниям доставались самые лакомые подряды. И те контракты, за которые их сегодня осуждают – ремонт Южного моста или объектов в Струковском парке, – это капля в море, – говорит журналист и политтехнолог Виталий Папилкин. – Я в свое время подсчитал: около пяти миллиардов бюджетных рублей в год проходило через компании семьи Серпера. Многие говорят, что раньше ему все удавалось из-за того, что он играл в шахматы с Аркадием Дворковичем (зампред правительства РФ с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018-го – прим. ред.). А потом Дворкович ушел из Белого дома, отчего якобы у Серпера ослабли тылы, и началась атака против него».

Однако, по мнению эксперта, тылы депутата Госдумы нисколько не ослабли: «Семья Серпера никогда не скрывала, что дружит с Симановским (Леонид Симановский, депутат Госдумы РФ – прим. ред.). А Симановский никогда не скрывал, что дружит с Михельсоном (Леонид Михельсон – российский предприниматель, миллиардер, председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров ПАО «Сибур холдинг» – прим. ред.). Поэтому Хинштейн на этот раз сцепился с крупной рыбой. Злые языки говорят о заказной кампании против Серпера, но кто бы что ни говорил, правда сегодня на стороне Хинштейна и правоохранителей. Достаточно взглянуть на результаты работ этих фирм».

Советник Росгвардии Александр Хинштейн в своем твиттере так прокомментировал материал: " В публикации все в целом верно, кроме «масштабов бедствия». Объём бюджетных подрядов фирм, аффилированных с кланом Серперов, не 5 млрд., а больше в разы. Им есть, за что биться".

Фото pixabay.com






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