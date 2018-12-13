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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Убийцу борца Якудзы в Самарской области приговорили к 17 годам тюрьмы

13 декабря 2018 11:44
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Убийцу борца Якудзы в Самарской области приговорили к 17 годам тюрьмы Мужчину расстреляли у подъезда его дома.
Мужчину расстреляли у подъезда его дома.

В среду, 12 декабря, федеральный судья Михаил Кондаков зачитал приговор Хуснидину Нуридинову, который вердиктом присяжных признан виновным в организации убийства самарского спортсмена Владимира Попова, выступавшего под псевдонимом Якудза.

Осужденный приговорен к 17 годам лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима.

Напомним, 9 мая 2017 г. Попова расстреляли у подъезда его дома и через полгода он скончался в больнице. Как было установлено в суде, к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг.

Попов неофициально представлял интересы ООО "Дом ангелов", оказывая им силовую поддержку. И накануне обстрела на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

В организации убийства обвинили троих сотрудников спецкомбината, но двое были оправданы заседателями, пишет Волга Ньюс.


Фото pixabay.com

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