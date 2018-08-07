У жителя Тольятти нашли пистолет и патроны

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Мужчина получил условный срок.Управлением ФСБ России по Самарской области были получены сведения о возможной причастности жителя Тольятти 1976 г.р. к незаконному изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов.В дальнейшем указанные сведения подтвердились. В результате обследования жилого помещения, принадлежащего Сидорову Н.Г., обнаружены и изъяты сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми и травматическими патронами, травматические патроны калибра 9 мм (65 штук) и охотничьи патроны калибра 12 мм (3 штуки), а также основные части сигнального пистолета МР-371, ранее удаленные из конструкции оружия.Были возбуждены уголовные дела¸ решением Автозаводского районного суда Тольятти мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com