У жителя Самарской области нашли наркотики и оружие

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Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия и боеприпасов житель Самарской области 1958 года рождения подозревается в причастности к аналогичному преступлению и незаконному обороту наркотических средств в крупном размере. Мужчина был задержан по месту жительства на территории Приволжского района сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области.Части растений конопли, содержащие тетрогидроканабинол массой 9408,81 грамм и марихуану массой 92,55 грамм полицейские обнаружили в жилом помещении, расположенном в селе Приволжье Самарской области. По словам задержанного, запрещенные вещества предназначались для личного употребления. Так же, в ходе осмотра, обнаружены и изъяты обрез ружья, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа, электронные весы. Изъятые предметы исследованы в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемый пояснил, что оружие и боеприпасы нашел в лесу, переделал и хранил для самообороны, никогда не использовал. Сотрудниками полиции проверяется причастность задержанного к противоправной деятельности на территории области.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.