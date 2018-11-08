У жителя Похвистневского района изъяли свертки с героином

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К Похвистневским полицейским поступила оперативная информация, что 45-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.Полицейские отработали полученные сведения, организовав оперативное мероприятие «проверочная закупка». В результате операции предполагаемый злоумышленник сбыл сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Впоследствии он был изъят оперативниками.Сотрудники полиции в присутствии понятых провели личный досмотр подозреваемого, в ходе которого обнаружили и изъяли свертки с аналогичным веществом внутри. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование установило, что в свертках находилось 0,37 и 2,55 грамма героина.В ходе дальнейших оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемого в присутствии понятых были обнаружены и изъяты сотовый телефон, шприцы и вата. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. В ходе беседы с оперативниками задержанный рассказал, что изъятое наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.