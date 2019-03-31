У жителя Похвистнево, задержанного за административное правонарушение, изъят синтетический наркотик

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Внимание сотрудников отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Похвистневский», в ходе патрулирования улиц города Похвистнево, привлек мужчина. Гражданин неуверенно держался на ногах, а также невнятно разговаривал. Кроме того, у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность.Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел внутренних дел. За невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении доставленного был составлен административный материал.В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят свёрток с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство - дезметилпировалерон массой 0.75 граммов.В ходе опроса задержанный - 29-летний местный житель рассказал, что приобрёл запрещенное вещество и хранил при себе без цели сбыта. Теперь эта версия проверяется полицейскими.Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.