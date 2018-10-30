У жительницы Сызрани от дома украли автомобиль

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В полицию поступило заявление от жительницы города Сызрани, которая сообщила о том, что в ночь на 25 октября от дома по улице Нефтепроводная был похищен её автомобиль марки ВАЗ 2106 1997 года выпуска белого цвета. Из особых примет пропавшего автомобиля, заявительница сообщила о красных колпаках на дисках, салатовых наклейках и множественных дефектах кузова в виде ржавчины. Ориентировка с описанием автомобиля была передана всем наружным службам полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.Полицейские выяснили, что автомобиль не был оборудован системой сигнализации, страховой полис не оформлялся, в баке было около трех литров бензина. Сотрудники полиции получили информацию о том, что к совершению данного преступления может быть причастен двадцатилетний уроженец города Сызрани - житель одной из соседних улиц.Оперативники по месту жительства предполагаемого злоумышленника, с разрешения собственника, осмотрели гараж и обнаружили похищенный автомобиль. Ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся местный житель вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.