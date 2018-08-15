У жительницы Безенчукского района сосед украл музыкальный центр и сабвуфер
15 августа 2018 10:26
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Полицейские установили, что заявительница знакома с подозреваемым: мужчина с сожительницей проживал на съемной квартире по соседству. Периодически он брал у соседки бытовую технику, после чего возвращал на следующий день. В очередной раз взяв имущество в пользование, мужчина не вернул его. Хозяйка музыкального оборудования ждала возврата, пыталась дозвониться до соседа, приходила в его квартиру, но дверь ей никто не открыл. Затем женщина узнала, что квартиросъемщики съехали, и обратилась в полицию.
Полицейскими было установлено местонахождение злоумышленника - местного жителя 1996 года рождения, который переехал к своим родителям в поселок Безенчук.
Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что похитил имущество для личного пользования. Стражи правопорядка изъяли украденное и вернули законной владельце.
По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее трижды судим за кражу, угон и аналогичное противоправное деяние. О мошенничестве возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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