У женщины в электричке «Пенза-Кузнецк» около Сызрани подростки украли сумочку

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После прибытия пригородного поезда на станцию Кузнецк 40-летняя местная жительница обнаружила пропажу своей сумочки, в которой находился кошелек с деньгами и личные вещи. С заявлением о пропаже потерпевшая обратилась в линейный пункт полиции на ст. Кузнецк. Она сообщила, что ей был причинен ущерб на общую сумму 4 тысячи рублей.В тот же день в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили двух молодых людей - жителей г. Кузнецка Пензенской области в возрасте 13 и 18 лет, подозреваемых в совершении кражи. Они сознались в содеянном и рассказали, как воспользовались тем, что потерпевшая на время отлучилась со своего места, и похитили сумочку, присвоив находившиеся в ней денежные средства.Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, однако было установлено, что они подозреваются в убийстве пожилого человека, совершенного через несколько часов после кражи.

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