У тольяттинки отобрали золотые сережки, когда она шла в церковь

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В полицию Тольятти поступила оперативная информация о разбойном нападении на местную жительницу. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили возможных свидетелей случившегося, а также опросили потерпевшую - жительницу Центрального района 1953 года рождения.Полицейские выяснили, что пострадавшая шла в церковь и на нее напала злоумышленница, выбежавшая из-за кустарника. Угрожая расправой, она потребовала отдать ей все ценности. Получив золотые сережки, женщина скрылась. Общая сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей.В результате оперативных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница 1990 года рождения. Как установили сотрудники полиции, похищенное подозреваемая сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com