У тольяттинки обнаружили 25 свертков с наркотиком

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К сотрудникам отдела полиции № 24 УМВД России по городу Тольятти поступила информация о возможной причастности местной жительницы 1989 года рождения к противоправной деятельности.В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции задержали женщину в лесном массиве на ул. Баныкина и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли в сумке, находящейся при задержанной, 25 свертков с порошкообразным веществом.Изъятое было направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, в результате которого установлено, что найденное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 73 граммов, что является крупным размером.Из собранных материалов следует, что данное средство задержанная хранила при себе с целью дальнейшего сбыта, однако свой преступный умысел до конца довести не смогла. В ходе опроса женщина признала вину, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.