У тольяттинки обнаружили 25 свертков с наркотиком
11 августа 2018 12:34
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К сотрудникам отдела полиции № 24 УМВД России по городу Тольятти поступила информация о возможной причастности местной жительницы 1989 года рождения к противоправной деятельности.
В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции задержали женщину в лесном массиве на ул. Баныкина и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли в сумке, находящейся при задержанной, 25 свертков с порошкообразным веществом.
Изъятое было направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, в результате которого установлено, что найденное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 73 граммов, что является крупным размером.
Из собранных материалов следует, что данное средство задержанная хранила при себе с целью дальнейшего сбыта, однако свой преступный умысел до конца довести не смогла. В ходе опроса женщина признала вину, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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