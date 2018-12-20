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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал

20 декабря 2018 09:59
149
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ.

Днем 14 декабря на телефон экстренной службы 02 поступил звонок анонима, который сообщил о заминировании администрации АвтоВАЗа (Южное шоссе, 36) и находящегося рядом офиса банка ВТБ. Из зданий были эвакуированы более 150 человек, на месте работали полицейские, Росгвардия и спецслужбы. Взрывчатки не обнаружили.

Зато много интересного нашли у телефонного шутника — им-то и оказался безработный житель региона. Его личность установили практически сразу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В рамках этого дела прошли обыски по месту регистрации фигуранта — в многоквартирном доме в поселке Поволжский — и по месту его жительства, в частном коттедже на улице Кирова в Тольятти.

В Поволжском изъят пистолет ПМ и несколько магазинов к нему, а также 50 патронов калибра 9 миллиметров. В частном доме на Кирова обнаружен прибор бесшумной стрельбы, шомпол от пистолета, кастет и оперативная кобура. Мужчина задержан, изъятое отправили на экспертизу, сообщает СО ОНЛАЙН.

pixabay.com

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