У самарчанки изъяли 100 г амфетамина

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Полицейские получили информацию о причастности местной жительницы 1982 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские в одном из подъездов дома, расположенного в Кировском районе Самары, задержали подозреваемую. Полицейские в присутствии понятых обнаружили в куртке злоумышленницы полиэтиленовый пакет и 12 фасованных пакетиков, в которых находилось вещество светлого цвета.Находку оперативники направили на экспертизу, которая установила, что изъятое - наркотическое средство амфетамин массой более 100 граммов.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает облМВД.