У пешехода-нарушителя ПДД в Сызрани полицейские обнаружили коноплю
16 ноября 2018 13:32
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Сотрудники ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» у дома №17 на улице Астраханская задержали пешехода, нарушившего Правила дорожного движения. Мужчина при виде стражей правопорядка явно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть нарушителя. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.
Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является наркотическое средство каннабис массой 57,8 граммов. В ходе опроса мужчина пояснил, что сам нарвал коноплю и хранил для собственного потребления. Эта версия проверяется правоохранителями.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
По данным сотрудников полиции, 31-летний сызранец ранее судим за незаконный оборот наркотиков, в настоящее время нигде не работает. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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